من أجل طاقة أفضل.. تعرّف على أفضل أوقات شرب القهوة خلال اليوم

ووجدت دراسةٌ أجريت عام 2010، أن مستويات الكورتيزول تصل إلى أدنى مستوياتها في منتصف الليل تقريبًا قبل أن ترتفع في نحو الساعة 2 إلى 3 صباحًا. وتبلغ ذروتها نحو الساعة "8:30" صباحًا، وتنخفض مرة أخرى على مدار اليوم حتى تكتمل دورة الـ24 ساعة.