"مرضى الربو والأمطار".. "الصحة": توجهوا إلى أقرب طوارئ في 3 حالات

قدّمت وزارة الصحة، مجموعةً من النصائح الطبية لمرضى الربو عند نزول الأمطار.
وأوضحت الوزارة أن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو؛ داعية مرضى الربو إلى الحرص وتجنب هذين المظهرين بقدر الإمكان.
وقالت الوزارة، عبر حسابها على منص "إكس": "عند الاضطرار للخروج؛ احرص على تغطية الرأس والفم والأنف، واحمل معك دائمًا البخاخ الإسعافي موسع الشعب، واحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب لك".
وأشارت إلى 3 حالات يجب فيها التوجه إلى أقرب مركز طوارئ وهي: "في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وعند تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، وفي حالة ازرقاق الأطراف والشفتين واللسان".