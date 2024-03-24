"مرضى الربو والأمطار".. "الصحة": توجهوا إلى أقرب طوارئ في 3 حالات

وأشارت إلى 3 حالات يجب فيها التوجه إلى أقرب مركز طوارئ وهي: "في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وعند تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، وفي حالة ازرقاق الأطراف والشفتين واللسان".