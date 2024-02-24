تسخين الطعام في الميكروويف في وعاء بلاستيكي.. مخاطر كبيرة وتحذيرات

وعادة لا يكون هذا النوع من الإشعاع جيدًا بدرجة كافية للتأثير على بنية الحمض النووي أو الذرات، ومع ذلك فإنّ التعرض لمستويات عالية من الإشعاعات غير المؤينة يمكن أن يشكل خطورة على الصحة.