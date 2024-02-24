تسخين الطعام في الميكروويف في وعاء بلاستيكي.. مخاطر كبيرة وتحذيرات

تساور الكثيرَ من الأسر شكوكٌ حول خطورة طهي وتسخين الطعام باستخدام الميكروويف.
وينصح الخبراء بتخزين الطعام في وعاء زجاجي عند تسخينه؛ بسبب الطريقة التي تعمل بها أفران الميكروويف وارتباطها المحتمل بمخاطر الإصابة بالسرطان؛ حيث تقوم أجهزة الميكروويف بتحويل الكهرباء إلى موجات كهرومغناطيسية تحفز الجزيئات الموجودة في الطعام على تسخينها، وينتج الجهاز إشعاعات غير مؤينة تشبه تلك الموجودة في الهواتف المحمولة؛ وفقًا لموقع news9live.
وعادة لا يكون هذا النوع من الإشعاع جيدًا بدرجة كافية للتأثير على بنية الحمض النووي أو الذرات، ومع ذلك فإنّ التعرض لمستويات عالية من الإشعاعات غير المؤينة يمكن أن يشكل خطورة على الصحة.
وتشير الدراسات إلى أن الميكروويف يحتفظ بالعناصر الغذائية بشكل جيد، وفي كثير من الأحيان يكون أفضل من طرق أخرى مثل القلي، وتتوقّف مخاطر استخدام الميكروويف ببساطة على نوع الوعاء الذي يتمّ تسخين الطعام فيه.
ويؤدّي تسخين الطعام في الميكروويف في وعاء بلاستيكي إلى تكوين مركبات تعطل الهرمونات؛ مثل مادة "BPA" التي تلوث الطعام أثناء تسخينه، بدلًا من تسخين الطعام في وعاء بلاستيكي في الميكروويف، يجب استخدام وعاء زجاجي.
ويرتبط تسخين الطعام في الميكروويف في أوعية بلاستيكية ببعض الآثار الصحية الخطيرة على الدماغ أو غدة البروستاتا لدى الأطفال والرضّع والأجنّة، كما وجدت الأبحاث أيضًا صلة محتملة بين ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.