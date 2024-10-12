النساء أكثر عُرضةً.. 5 عوامل خطيرة تقودك إلى التهاب المفاصل و3 طرق للعلاج

وعن عوامل الخطورة المؤدية لالتهاب المفاصل، أشارت إلى "التاريخ العائلي، والعمر، والإصابات السابقة، والسمنة، والتدخين"، منوّهة إلى أن النساء أكثر عُرضةً للإصابة من الرجال.