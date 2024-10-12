النساء أكثر عُرضةً.. 5 عوامل خطيرة تقودك إلى التهاب المفاصل و3 طرق للعلاج

كشفت الإدارة العامة للشؤون الصحية بالجوف، عن عوامل الخطورة المؤدية إلى التهاب المفاصل وطرق العلاج.
وأوضحت "صحة الجوف"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن أعراض التهاب المفاصل تشتمل على "ألم، واحمرار، وتصلب، وصعوبة الحركة، وانتفاخ".
وعن عوامل الخطورة المؤدية لالتهاب المفاصل، أشارت إلى "التاريخ العائلي، والعمر، والإصابات السابقة، والسمنة، والتدخين"، منوّهة إلى أن النساء أكثر عُرضةً للإصابة من الرجال.
وعلى صعيد طرق العلاج، قالت "صحة الجوف"، إن هناك 3 طرق للعلاج، هي: "العلاج الدوائي، والعلاج الطبيعي، والجراحة".