يزرعها الآباء ويحصدها الأبناء.. دراسة تحذر: بعض عادات الطفولة المبكرة قد تهدد الصحة على مدى الحياة

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا أن العادات السيئة التي يكتسبها الأطفال منذ الأشهر الأولى من حياتهم تُعتبر نقطة تحول في صحتهم المستقبلية، حيث تزيد من خطر الإصابة بالسمنة، ومرض السكري، وأمراض القلب.
ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ركز الباحثون على سلوكيات الأكل والنوم واللعب التي تُمارس منذ عمر شهرين، مُشددين على أن الفحص المبكر لهذه العادات يُعد خطوة أساسية للوقاية من السمنة المفرطة.
التغذية الخاطئة تُسرّع زيادة الوزن
والدراسة التي نشرت في مجلة " JAMA Network Open"، شملت 150 أما وأطفالهن الرضع عند عمر شهرين وستة أشهر، وكشفت عن ثلاثة ممارسات غذائية خطيرة:
-استخدام زجاجات رضاعة كبيرة جدًا مقارنة بمرحلة نمو الرضيع.
- الإفراط في الرضاعة ليلاً.
-شعور الأمهات بأن أطفالهن "جائعون أكثر من الواقع"، مما يدفعهن لتغذية غير مناسبة.
وقالت ينغينغ ما، الباحثة الرئيسية وطالبة الدكتوراه في مركز أبحاث صحة الطفل: "بمجرد بلوغ الطفل شهرين، يمكننا رؤية أنماط في التغذية والنوم واللعب قد تحدد مسار نموه، ما يبرز أهمية الفحص المبكر لدعم العائلات في بناء عادات صحية ومنع زيادة الوزن المفرطة."
نوم غير منتظم يزيد مؤشر كتلة الجسم
كشفت الدراسة عن أربع عادات نوم ضارة ارتبطت بزيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI) لدى الأطفال عند ستة أشهر:
-وضع الرضيع في الفراش بعد الساعة الثامنة مساءً.
-استيقاظه أكثر من مرتين ليلاً.
-وضعه في الفراش وهو نائم بالكامل بدلًا من وضعه "نعسانًا/على وشك النوم".
- النوم في غرفة تحتوي على تلفاز يعمل — ما يُعرّض الرضيع للإلهاء ويُضعف جودة النوم.
اللعب غير النشط يُضعف العضلات ويزيد الوزن
أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع كانوا أكثر عرضة لأن:
-يكون آباؤهم يستخدمون هواتفهم أو يشاهدون التلفاز أثناء اللعب مع الطفل.
-يقضون وقتًا محدودًا في "الوقت النشط على البطن" — وهو الوقت الضروري لتقوية عضلات الجزء العلوي من الجسم.
خطورة السمنة في الأشهر الأولى
حذّرت الدراسة من أن زيادة الوزن في الأشهر الستة الأولى من حياة الرضيع تُمهّد الطريق لبطء عملية الأيض، ما يزيد الشهية ويصعب فقدان الوزن في المستقبل. كما أن السمنة المستمرة تُعد عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.
وأوضحت الباحثة أن الطفولة المبكرة تُحدد قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، وأن الأيض البطيء يؤدي لتخزين الدهون، مما يزيد خطر السمنة مع نمو الطفل.