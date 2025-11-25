يزرعها الآباء ويحصدها الأبناء.. دراسة تحذر: بعض عادات الطفولة المبكرة قد تهدد الصحة على مدى الحياة

نوم غير منتظم يزيد مؤشر كتلة الجسم

كشفت الدراسة عن أربع عادات نوم ضارة ارتبطت بزيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI) لدى الأطفال عند ستة أشهر:

-وضع الرضيع في الفراش بعد الساعة الثامنة مساءً.

-استيقاظه أكثر من مرتين ليلاً.

-وضعه في الفراش وهو نائم بالكامل بدلًا من وضعه "نعسانًا/على وشك النوم".

- النوم في غرفة تحتوي على تلفاز يعمل — ما يُعرّض الرضيع للإلهاء ويُضعف جودة النوم.