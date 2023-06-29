7 إرشادات من "سعود الطبية" للتعامل مع اللحوم قبل التخزين

قدمت مدينةُ الملك سعود الطبية مجموعةً من النصائح والإرشادات للتعامل الصحيح مع اللحوم قبل حفظها وتخزينها، مشددةً على ضرورة غسل اليدين قبل لمسها لمنع انتشار البكتيريا.
وأوصت المدينة باستخدام أماكن منفصلة للحوم بعيدًا عن مواد الطهي؛ كالخضراوات والمكونات الأخرى، مع عدم تركها خارج الثلاجة أو الفريزر أكثر من ساعتين؛ تجنُّبًا لتكاثر الميكروبات نتيجة الحرارة المرتفعة، كما يفضل تناولها خلال ساعتين من الطهي.
ونصحت أيضًا بتبريد اللحوم في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل حفظها بالفريزر، على أن توضع أسفل الثلاجة في أوانٍ محكمة الإغلاق لمنع تسرب سوائلها على الأطعمة، ويمكن تخزين المتبقي من اللحم المطبوخ لمدة لا تتجاوز 4 أيام بدرجة حرارة 4- 5 درجات مئوية.