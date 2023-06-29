7 إرشادات من "سعود الطبية" للتعامل مع اللحوم قبل التخزين

وأوصت المدينة باستخدام أماكن منفصلة للحوم بعيدًا عن مواد الطهي؛ كالخضراوات والمكونات الأخرى، مع عدم تركها خارج الثلاجة أو الفريزر أكثر من ساعتين؛ تجنُّبًا لتكاثر الميكروبات نتيجة الحرارة المرتفعة، كما يفضل تناولها خلال ساعتين من الطهي.