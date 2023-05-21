السكر أم الملح ؟.. دراسات تكشف أيهما أكثر تأثيرًا على صحة القلب

يمكن لضخ الكثير من السكر في نظامك أن يجعلك تعاني بسبب السمنة، ويدفعك نحو مرض السكري، ويعزز تصلب الشرايين، وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير. من ناحية أخرى، يمكن أن يزيد الصوديوم الزائد من مستويات ضغط الدم لديك، ما يعرضك إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.