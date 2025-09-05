"الأحمدي" محذرًا: لا تفطر كبدة كل يوم.. الإفراط يرفع الكوليسترول ويهدد القلب

وشدد الأحمدي على أن الخطورة لا تكمن في وجود الكوليسترول، بل في ارتفاع مستوياته، سواء لأسباب وراثية أو سلوكيات حياتية وغذائية غير صحية، لافتًا إلى أن أبرز هذه السلوكيات تشمل الإكثار من الأغذية المصنعة والدهنية مثل الوجبات السريعة، وتناول الكبدة والأعضاء الداخلية بشكل متكرر، فضلًا عن التوتر النفسي الذي يؤدي إلى رفع هرموني الكورتيزول والأدرينالين، ما يساهم في زيادة إنتاج الكوليسترول داخل الجسم.