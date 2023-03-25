اللوز والفستق والجوز الأفضل.. ودّع النوبات القلبية والسكتات الدماغية بالمكسرات

وعلى الرغم من أن الفريق القائم على الدراسة قال إن هذه الأنواع الثلاثة هي الأفضل، إلا أنه أشار إلى أن تناول القليل من المكسرات (بمختلف أنواعها) أفضل من عدم تناول أي مكسرات، ويمكن أن يعزز صحة القلب بشكل كبير.