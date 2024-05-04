لا للاكتئاب والسكري وألزهايمر.. "أضرار وفوائد القهوة الصباحية" في كبسولات طبية

وتقول: "يفضّل كثيرون شرب القهوة على معدة فارغة، لكن هذا المشروب لا يمكن أن يحل محل وجبة إفطار كاملة، وإذا كان الشخص يعاني مشكلات في الجهاز الهضمي، فإن تناول القهوة في الصباح على معدة فارغة يمكن أن يزيد من الأعراض المزعجة- حرقة المعدة، والارتجاع، وآلام البطن.. لذلك لتجنُّب الانزعاج، من الأفضل شرب القهوة بعد تناول الطعام".