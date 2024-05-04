لا للاكتئاب والسكري وألزهايمر.. "أضرار وفوائد القهوة الصباحية" في كبسولات طبية

يعد مشروب القهوة أحد المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم؛ لمذاقه الخاص وتأثيره المنشط، لكن هل من المفيد شرب القهوة في الصباح؟
تقول أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ: "تحتوي القهوة على الكافيين، وهو منبّه نفسي طبيعي، يساعد في الصباح على البهجة ويحفّز النشاط العقلي والجسدي. كما يمنع الكافيين تكوُّن حصوات المرارة، ويقوي الأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري، كما اتضح أنه يساعد في التغلب على الاكتئاب، ويقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع معيّنة من السرطان، مثل سرطان الجلد والثدي والبروستاتا"، وفق ما نقلته "روسيا اليوم" عن صحيفة "إزفيستيا".
ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يمكن للشخص السليم تناول ما لا يزيد على 400 ملغم من الكافيين في اليوم (2-4 فناجين من القهوة)، كما يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الكافيين موجودٌ في مشروبات أخرى، مثل الشاي بنوعيه والكاكاو والمتة وغيرها.
ويجب وفقاً لها، الأخذ بالاعتبار أن حساسية الكافيين تختلف من شخصٍ لآخر، فقد يعاني البعض من الصداع والغثيان وسرعة ضربات القلب حتى بعد تناول كوب واحد فقط من القهوة. لذلك يمكن لكل شخص تحديد كمية الكافيين التي يمكنه تناولها تجريبياً، دون أن ينسى توصيات منظمة الصحة العالمية.
وتقول: "يفضّل كثيرون شرب القهوة على معدة فارغة، لكن هذا المشروب لا يمكن أن يحل محل وجبة إفطار كاملة، وإذا كان الشخص يعاني مشكلات في الجهاز الهضمي، فإن تناول القهوة في الصباح على معدة فارغة يمكن أن يزيد من الأعراض المزعجة- حرقة المعدة، والارتجاع، وآلام البطن.. لذلك لتجنُّب الانزعاج، من الأفضل شرب القهوة بعد تناول الطعام".
وتشير الطبيبة، إلى أن شرب القهوة مع الحليب أو كريمة قليلة الدسم، أفضل للمعدة، لكن يجب أن نأخذ في الحسبان أن الحليب والكريمة مصدران للكوليسترول؛ لذلك يجب إضافة كمية قليلة منهما إلى القهوة، أما القهوة مع السكر والحلويات فمن الأفضل تجنبها لأنها تؤثر سلبا في الرشاقة وصحة الأسنان.