القحطاني: "العناب" يعالج نحول الجسم ونقص الفيتامينات ويقي من أمراضه

وأشار إلى أنه يمكن أن تستعمل الوصفة نفسها كمادة وقائية ضد الأمراض التي يمكن أن تنشأ عن نقص الفيتامينات، حيث يؤخذ في هذه الحالة من المغلي بمعدل نصف كأس صغيرة مرة إلى مرتين يومياً.