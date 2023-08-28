القحطاني: "العناب" يعالج نحول الجسم ونقص الفيتامينات ويقي من أمراضه
قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني؛ إن مغلي ثمار العناب المجففة تساعد في علاج عدة أمراض من بينها نقص الفيتامينات وفقر الدم وكذلك نحول الجسم.
وأوضح "القحطاني" أن الطريقة تكون باستخدام ملعقتين من ثمار العناب المجففة لكل كأس ماء (مغلي)، ثم يترك لمدة ساعة، ويؤخذ منه كأس على ثلاث أو أربع دفعات يومياً، حيث ذلك من شأنه المساهمة في علاج أمراض نقص الفيتامينات، وفقر الدم، ونحول الجسم.
وأشار إلى أنه يمكن أن تستعمل الوصفة نفسها كمادة وقائية ضد الأمراض التي يمكن أن تنشأ عن نقص الفيتامينات، حيث يؤخذ في هذه الحالة من المغلي بمعدل نصف كأس صغيرة مرة إلى مرتين يومياً.
وأضاف أن الثمار تستعمل على هيئة سفوف بوصفها مادة مدرة للبول، ومضادة للدسنتاريا، ومسهلة خفيفة، وتزيد من الشهية، وتقلل من كمية الدهون في الكبد، أيضاً تزيد مرونة الأوعية الدموية، والوقاية من أمراض الرشح والأنفلونزا.
وأوضح بأن منقوع الثمار المجففة يفيد كثيراً للنزلات الصدرية، وهو ملين للصدر، وملطف ومهدئ للكحة.