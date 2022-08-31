للشعور بالشبع وفقدان الوزن.. اختصاصية تنصح بـ5 أغذية أساسية

وأضافت: "غالبًا أجد أن الناس لا يدركون أن معظم الأطعمة المجمدة لا تحتوي أو تحتاج إلى أي مواد حافظة، أو أن الخضراوات المجمدة جيدة من الناحية الغذائية، مثل الطازجة (إن لم تكن أفضل)، لأنها مجمدة بعد وقت قصير من حصادها".