مكملات المغنيسيوم وتحسين النوم.. كم من الوقت تحتاج لتظهر النتائج؟

كشف طبيب متخصص لموقع فيري ويل هيلث عن المدة اللازمة لتناول مكملات المغنيسيوم بانتظام قبل ملاحظة التحسن في جودة النوم، موضحًا أن النتائج تبدأ بالظهور بعد 20 يومًا إلى ثمانية أسابيع من الاستخدام المستمر.
وأشار إلى أن الأشخاص الذين أظهرت نتائج فحوصاتهم نقصًا في المغنيسيوم هم الأكثر استفادة من تناوله، مبينًا أن رفع مستوياته في الجسم لا يحدث بين ليلة وضحاها، إذ يحتاج إلى وقت لإعادة التوازن الطبيعي.
وأوضح الطبيب المعتمد صهيب امتياز أن مكملات المغنيسيوم تختلف عن الميلاتونين الذي يفرز في الغدة الصنوبرية ويعمل مباشرة على تحسين النوم، بينما يساعد المغنيسيوم على الاسترخاء وتقليل التوتر عندما يصل إلى مستوياته الصحية، مؤكدًا أن فائدته تكون أوضح لدى من يعانون من القلق أو الإرهاق المزمن.
وأضاف أن الحفاظ على مستويات كافية من المغنيسيوم يساعد الجسم والعقل على الهدوء، ما ينعكس إيجابًا على نوعية النوم، مشبهًا تأثيره بتدوين اليوميات الذي يخفف الضغط النفسي ويساعد على الاسترخاء والخلود لنوم هادئ.