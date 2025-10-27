مكملات المغنيسيوم وتحسين النوم.. كم من الوقت تحتاج لتظهر النتائج؟

وأوضح الطبيب المعتمد صهيب امتياز أن مكملات المغنيسيوم تختلف عن الميلاتونين الذي يفرز في الغدة الصنوبرية ويعمل مباشرة على تحسين النوم، بينما يساعد المغنيسيوم على الاسترخاء وتقليل التوتر عندما يصل إلى مستوياته الصحية، مؤكدًا أن فائدته تكون أوضح لدى من يعانون من القلق أو الإرهاق المزمن.