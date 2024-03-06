"النمر": "وجبة الإندومي" فقيرة غذائياً وينصح بالابتعاد عنها قدر الإمكان

حذّر الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من التأثيرات السلبية لتناول "وجبة الإندومي" الفقيرة غذائياً، خاصة فيما يتعلق بالسمنة وأمراض الضغط في الأطفال والبالغين.
وقال النمر؛ إن تلك الوجبة تمثل دعوة مفتوحة للسمنة وأمراض الضغط في الأطفال والبالغين، حيث إنها عالية السعرات الحرارية؛ بين 500 كالوري لكل 100 جرام، والملح 5 جرامات لكل 100 جرام.
وأضاف، ازدياد تناول الملح من أسباب ارتفاع الضغط وأمراض القلب مستقبلاً؛ لذلك وُجِدَ في جنوب كوريا أن تناولها يرفع الدهون الثلاثية والضغط لدى شباب الجامعات حتى فيمَن يتناولها أقل من أو يساوي مرةً واحدة شهرياً، لذلك ننصح بالابتعاد عنها قدر الإمكان.