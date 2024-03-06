"النمر": "وجبة الإندومي" فقيرة غذائياً وينصح بالابتعاد عنها قدر الإمكان

وأضاف، ازدياد تناول الملح من أسباب ارتفاع الضغط وأمراض القلب مستقبلاً؛ لذلك وُجِدَ في جنوب كوريا أن تناولها يرفع الدهون الثلاثية والضغط لدى شباب الجامعات حتى فيمَن يتناولها أقل من أو يساوي مرةً واحدة شهرياً، لذلك ننصح بالابتعاد عنها قدر الإمكان.