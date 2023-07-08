لا أحد يمكنه إخبارك كم ستعيش.. علامة في حاسّة الشم دليل للسرطان!

ويمكن أن يؤدي الورم السرطاني أيضًا إلى تورُّم الغدد في الرقبة، أو فقدان جزئي للرؤية، أو ضعف في الرؤية، ويمكن أن يؤدي سرطان الأنف والجيوب الأنفية أيضًا إلى انتفاخ العين، أو دموع العين، أو الشعور بالألم والضغط في أذن واحدة.