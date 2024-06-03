"عش بصحة": التدخين القسري يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 30%

حذرت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" من تأثير التدخين على المدخنين والمحيطين بهم، وقال إن "تدخينك ضرره ما يقتصر عليك.. فكر فيها؟".
وفي التفاصيل، أوضح حساب "عش بصحة" على "إكس" أن التدخين يأخذ 10 سنوات من عمر الإنسان، ويضر كل عضو من أعضاء الجسم.
وأضاف: يؤثر التدخين على العائلة أيضًا؛ إذ أظهرت الدراسات العالمية أن التدخين القسري يؤدي إلى وفاة نحو 12 مليون شخص غير مدخن سنويًّا، ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20% إلى 30%.
وحول إحصائيات تأثير التدخين في المملكة العربية السعودية يقلل التدخين من متوسط عمر السعوديين 1.6 سنة، بينما السعودية تهدف لزيادة متوسط أعمار مواطنيها 6 سنوات بحلول 2030م.