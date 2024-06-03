"عش بصحة": التدخين القسري يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 30%

وأضاف: يؤثر التدخين على العائلة أيضًا؛ إذ أظهرت الدراسات العالمية أن التدخين القسري يؤدي إلى وفاة نحو 12 مليون شخص غير مدخن سنويًّا، ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20% إلى 30%.