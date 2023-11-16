بغض النظر عن العمر والجنس.. طريقة فعالة لخفض الضغط 6% في أسبوع

وفي الدراسة التي أجريت بين أبريل 2021 وفبراير 2023 في شيكاغو، إلينوي، وبرمنغهام، ألاباما، تناول 213 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 75 عامًا طعامًا عالي الصوديوم لمدة أسبوع، يليه نظام غذائي منخفض الصوديوم لمدة أسبوع.