الملح والدماغ والضغط.. دراسة كندية تكشف حلقة مفقودة في مرض ارتفاع ضغط الدم

ووفقاً لتقرير نشر على موقع "ميديكال إكسبريس"، العلمية، تشير الدراسة إلى أن الدماغ قد يكون حلقة مفقودة في بعض أشكال ارتفاع ضغط الدم، والذي يُعزى عادةً إلى الكلى، مما يعد دليلا جديدا على أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن ينشأ في الدماغ.