الملح والدماغ والضغط.. دراسة كندية تكشف حلقة مفقودة في مرض ارتفاع ضغط الدم

أظهرت دراسة علمية أجراها فريق بحثي من جامعة مكغيل في كندا علاقة مباشرة بين ارتفاع استهلاك الملح والتهاب الدماغ، مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.
ووفقاً لتقرير نشر على موقع "ميديكال إكسبريس"، العلمية، تشير الدراسة إلى أن الدماغ قد يكون حلقة مفقودة في بعض أشكال ارتفاع ضغط الدم، والذي يُعزى عادةً إلى الكلى، مما يعد دليلا جديدا على أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن ينشأ في الدماغ.
وصرحت ماشا براغر-هوتورسكي، أستاذة الفسيولوجيا ورئيسة الفريق البحثي، بأن "الدراسة تمثل دليلا جديدا على أن الدماغ قد يكون سببا وراء ارتفاع ضغط الدم"، مما يفتح آفاقا جديدة لتطوير علاجات أكثر فعالية تستهدف الدماغ.
ويُعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي تصيب معظم كبار السن فوق 60 عامًا، ويتسبب في وفاة حوالي 10 ملايين شخص سنويًا، وهو خطر يزداد كونه غالبًا ما يكون صامتًا بدون أعراض، لكنه يرفع احتمال أمراض القلب والسكتات الدماغية بشكل كبير.
قام الباحثون بإعطاء فئران ماءً يحتوي على 2% من الملح، في محاكاة لتناول نظام غذائي غني بالملح كالوجبات السريعة، مما أدى إلى تنشيط خلايا مناعية في منطقة معينة بالدماغ، وحدوث التهاب، مع ارتفاع إفراز هرمون الفاسوبريسين المسؤول عن تحفيز زيادة ضغط الدم. وقد تم تتبع هذه التغيرات بدقة عالية عبر تقنيات تصوير عصبي متطورة.