"هيئة الدواء" تُحذِّر السيدات: مشاركة منتجات التجميل تؤدي لانتقال الميكروبات

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مشاركة منتجات وأدوات التجميل بين السيدات؛ لما قد تسبَّب فيه من مضار ومخاطر صحية على مستخدماتها.
وتفصيلاً، أوضحت "الهيئة" أن مشاركة منتجات وأدوات التجميل قد تتسبب في انتقال الميكروبات من سيدة لأخرى، وقد ينتج منها ظهور أعراض ومخاطر صحية عدة على مستخدماتها، مثل التهابات العين، وتقرحات الشفاه، وظهور الحبوب، والالتهابات.
وأوصت الهيئة بعدم فعل ذلك، وخصوصًا بودرة الأساس المضغوط (الفاونديشن)، ومنتجات العيون، مثل الكحل والماسكرا، ومنتجات الشفاه، مثل أحمر الشفاه ومرطب الشفاه، كذلك فُرش الماكياج والإسفنجات.