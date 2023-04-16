"هيئة الدواء" تُحذِّر السيدات: مشاركة منتجات التجميل تؤدي لانتقال الميكروبات

وتفصيلاً، أوضحت "الهيئة" أن مشاركة منتجات وأدوات التجميل قد تتسبب في انتقال الميكروبات من سيدة لأخرى، وقد ينتج منها ظهور أعراض ومخاطر صحية عدة على مستخدماتها، مثل التهابات العين، وتقرحات الشفاه، وظهور الحبوب، والالتهابات.