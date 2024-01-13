لا تُنْسَى قبل الحمل.. 5 فحوصات مهمة ينصح بها الأطباء

ونصحت وزارة الصحة قبل التفكير بالحمل وإنجاب طفل، بالحرص على أن تكون صحة المرأة في أفضل حالاتها، من خلال تناول حمض الفوليك يوميًّا لمدة شهر على الأقل قبل الحمل؛ للمساعدة في منع التشوهات الخلقية مثل الصلب المشقوق، والتوقف عن التدخين، وزيارة الطبيب إذا كان لدى المرأة مرض مزمن مثل السكري والربو وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم وأمراض القلب والصرع؛ حيث تكون هناك حاجة لتبديل بعض الأدوية قبل الحمل، والتأكد من أخذ اللقاحات الضرورية، بشرط أن تكون في الوقت المناسب لتساعد على إبقاء الحامل وطفلها بصحة جيدة.