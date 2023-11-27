مختصة: ألم الحلق قد يشير إلى مشكلات صحية مزمنة.. عليك استشارة الطبيب

وقال مارنوفا وفق "روسيا اليوم": "يشكو من الحرقة 40% فقط من مرضى الارتجاع المعدي المريئي؛ أي أن المريض لا يشك بأنه يعاني من مشكلات في المعدة؛ لذلك يشكو المرضى عادة من ألم في الحلق، واستمرار السعال والشعور بوجود كتلة من المخاط في البلعوم الأنفي، وتغير في الصوت وصعوبة البلع وحتى نوبات اختناق، ونادرًا من مشكلات في التنفس عبر الأنف".