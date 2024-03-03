غداً اليوم العالمي.. السعودية تكافح السمنة

وتصنّف السعودية ضمن الدول التي تعاني ارتفاع نسبة السمنة بين الجنسين، كما تقدّر التوقعات أن انتشار السمنة لدى البالغين سيستمر في الارتفاع بنحو 2.4% سنوياً في المملكة، وهو ما يشير إلى نحو 1.3 مليون بالغ سيعانون السمنة المفرطة بحلول عام 2030.