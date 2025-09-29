تجنبها لحياة أطول.. 6 عادات صباحية تهدّد صحة القلب

كشف تقرير نشره موقع " هيلث لاين" الصحي، أن بعض العادات الصباحية الشائعة قد ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصةً في الساعات الأولى من اليوم، حيث يشهد الجسم ارتفاعًا طبيعيًّا في ضغط الدم وهرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما يجعله أكثر عُرضة للنوبات القلبية.
-عدم شرب الماء: الجسم جاف بعد النوم. عدم شرب الماء يزيد كثافة الدم، ما يرهق القلب.
- تمارين مكثفة بلا إحماء: دفع الجسم لجهد عالٍ صباحًا مع أوعية متيبسة يشكل خطرًا. الإحماء أو التمارين اللطيفة أولًا ضروري.
- تجاهل فحص ضغط الدم: "القاتل الصامت" يرتفع صباحًا. عدم قياسه يفوت علامات إنذار مبكرة، توصي به جمعية القلب الأمريكية.
- إفطار مالح بكثرة: الصوديوم يرفع ضغط الدم ويسبب احتباس السوائل، يزيد خطر النوبات القلبية. يُفضل إفطار متوازن.
-فحص الشاشات فور الاستيقاظ: تصفح البريد أو التواصل الاجتماعي يرفع الكورتيزول، مُبقيًا ضغط الدم مرتفعًا، ويضر الأوعية.
- تخطي الإفطار: تأخيره يجهد الجسم ويرفع الكورتيزول، مُضيفًا عبئًا على القلب الذي يحتاج طاقة مستمرة صباحًا لتوازن السكر وحماية الأوعية.
لتجنب هذه المخاطر، تبنى روتينًا صباحيًا صحيًا يدعم قلبك.