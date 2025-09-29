تجنبها لحياة أطول.. 6 عادات صباحية تهدّد صحة القلب

كشف تقرير نشره موقع " هيلث لاين" الصحي، أن بعض العادات الصباحية الشائعة قد ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصةً في الساعات الأولى من اليوم، حيث يشهد الجسم ارتفاعًا طبيعيًّا في ضغط الدم وهرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما يجعله أكثر عُرضة للنوبات القلبية.