دراسة تحذّر: الأحداث المفاجئة تزيد خطر الإصابة بنوبات الصداع النصفي بنسبة 115% خلال 24 ساعة

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد أن الأيام التي تحدث فيها مفاجآت أو تجارب غير اعتيادية للإنسان (موت شخص عزيز مثلاً)، تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبات الصداع النصفي خلال الـ12 إلى 24 ساعة التالية.
ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، شمل البحث 109 بالغين مصابين بالصداع النصفي، حيث سجلوا تجاربهم اليومية عبر مذكّرات إلكترونية على مدار 28 يومًا. ركّزت المذكرات على دراسة عوامل سلوكية وعاطفية وبيئية، بدءًا من أنماط النوم والنظام الغذائي وصولًا إلى الطقس ومستويات التوتر. وقد حسب الباحثون درجات "المفاجأة" لتحديد مدى شعور الفرد بعدم الارتياح في كل يوم مقارنةً بعاداته المعتادة.
أظهرت الأيام التي سُجلت فيها درجات "المفاجأة" ارتفاعًا في خطر الإصابة بالصداع النصفي بنسبة 86% خلال 12 ساعة، وزيادة بنسبة 115% خلال 24 ساعة.
بلغ الخطر ذروته عندما سبق يومٌ عادي يومًا غير عادي. وحملت الأيام غير العادية المتتالية خطرًا إضافيًا أقل في الإصابة بالصداع.
تفاوتت حساسية الأفراد بشكل كبير؛ فقد أظهر بعضهم روابط قوية بين اضطراب الروتين والصداع النصفي، بينما لم يظهر آخرون ذلك.
بالنسبة لأولئك الذين سجلوا معدلًا أعلى من الصداع النصفي، كانت درجات "المفاجأة" أقل، مما يشير إلى أن عوامل كامنة أخرى قد تكون هي المسيطرة.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور جاستن جاكسون: "قد تكون مراقبة المفاجآت مقياسًا أكثر فعالية لعلاج الصداع النصفي ذاتيًا من التركيز على محفزات محددة مثل الطعام أو التوتر".
وبدلاً من تتبع عشرات المحفزات المحتملة، تقترح الدراسة استخدام المفاجأة كمقياس فردي للتنبؤ بالنوبات. ويقترح الباحثون دمج هذه النتائج في تطبيقات الهاتف المحمول، مما يتيح التنبؤ بمخاطر الصداع النصفي في الوقت الفعلي.
تدعم النتائج استراتيجيات تعزز الاستقرار الروتيني والتنظيم العاطفي كطرق عملية للحد من المفاجأة، وبالتالي تقليل وتيرة الصداع النصفي.