دراسة تحذّر: الأحداث المفاجئة تزيد خطر الإصابة بنوبات الصداع النصفي بنسبة 115% خلال 24 ساعة

ووفقاً لتقرير على موقع "ميديكال إكسبريس"، شمل البحث 109 بالغين مصابين بالصداع النصفي، حيث سجلوا تجاربهم اليومية عبر مذكّرات إلكترونية على مدار 28 يومًا. ركّزت المذكرات على دراسة عوامل سلوكية وعاطفية وبيئية، بدءًا من أنماط النوم والنظام الغذائي وصولًا إلى الطقس ومستويات التوتر. وقد حسب الباحثون درجات "المفاجأة" لتحديد مدى شعور الفرد بعدم الارتياح في كل يوم مقارنةً بعاداته المعتادة.