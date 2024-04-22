"الإيدز" و"التهاب الكبد" أبرزها.. مخاطر صحية للوشم توضحها "سعود الطبية"

ولفتت المدينة في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم إلى أن صبغات الوشم تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق، والكادميوم، وعلى مركبات أخرى تحمل مخاطر حدوث السرطان والتسمم للإنسان.