"الإيدز" و"التهاب الكبد" أبرزها.. مخاطر صحية للوشم توضحها "سعود الطبية"

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من المخاطر الصحية الكبيرة للوشم خاصة المواد الموجودة به والتي تعتبر جسماً غريباً تجعل جهاز المناعة بحالة تهيج مستمر، فضلاً عن التحسس الذي تسببه على هيئة حكة مستمرة واحمرار وانتفاخ بالجلد.
وأوضحت المدينة أن أبرز مخاطر الوشم على الصحة هو الأمراض المنقولة عبر الدم مثل مرض نقص المناعة "الإيدز"، والتهاب الكبد "ب" و"ج".
ولفتت المدينة في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم إلى أن صبغات الوشم تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق، والكادميوم، وعلى مركبات أخرى تحمل مخاطر حدوث السرطان والتسمم للإنسان.
ونبهت إلى إمكانية حدوث مضاعفات عند إجراء الأشعة المغناطيسية حيث تحتوي على جزيئات معدنية ترتفع حرارتها عند الإجراء وتؤدي إلى الحروق والآلام.
وقالت المدينة إن العلاج بالليزر يزيل الوشم من سطح الجلد بينما تترسب جزيئات منه في الغدد اللمفاوية ولا تخرج من الجسم.