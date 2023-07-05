1.3 مليار شخص مصاب في العالم.. ماذا تعرف عن "القاتل الصامت"؟!

ويُعرف مرض ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت" على المستوى الطبي، لعدم وجود أي أعراض واضحة تدل على وجود هذه المشكلة الصحية، وهذا يعني أن الأشخاص غالبًا ما يكتشفونه بعد حدوث أضرار جسيمة في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويُعتبر من المسببات الرئيسية للوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.