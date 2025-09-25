لسانك مرآة صحتك.. مؤشرات تكشف أمراض الجهاز الهضمي

قالت الدكتورة يوليا زابولوتسكايا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في عيادة SM الروسية، إن اللسان يعد مرآة لصحة الجسم، ويمكن أن يكشف عن مشكلات داخلية تتعلق بالمعدة والمرارة أو نقص الفيتامينات.
وفي حديث لموقع "Gazeta.ru"، أوضحت الطبيبة أن اللون الطبيعي للسان هو الوردي الباهت، وأن أي تغيرات مثل الطبقة البيضاء أو الرمادية السميكة قد تشير إلى التهابات في المعدة أو الاثني عشر أو حتى عدوى فطرية. أما وجود طبقة صفراء فقد يدل على مشاكل في المرارة أو ارتجاع المريء، خصوصًا لدى المدخنين.
كما أشارت إلى أن اللسان الأحمر اللامع قد يكون علامة على نقص فيتامين B12 المرتبط بالتهاب المعدة الضموري. وأضافت أن ظهور التقرحات أو آثار الأسنان أو تغير حجم الحليمات يعد من العلامات المقلقة.
وأكدت زابولوتسكايا أن اللسان ليس أداة تشخيصية بحد ذاته، لكنه مؤشر على احتمالات مرضية تستدعي زيارة الطبيب عند استمرار الأعراض.