لسانك مرآة صحتك.. مؤشرات تكشف أمراض الجهاز الهضمي

وفي حديث لموقع "Gazeta.ru"، أوضحت الطبيبة أن اللون الطبيعي للسان هو الوردي الباهت، وأن أي تغيرات مثل الطبقة البيضاء أو الرمادية السميكة قد تشير إلى التهابات في المعدة أو الاثني عشر أو حتى عدوى فطرية. أما وجود طبقة صفراء فقد يدل على مشاكل في المرارة أو ارتجاع المريء، خصوصًا لدى المدخنين.