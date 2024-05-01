هل تستخدم الشاشة لساعات طويلة؟.. "الصحة": 5 خطوات للحفاظ على صحة عينيك

وقالت المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بالوزارة "عش بصحة"، لتجنُّب إرهاق العين من الجلوس الطويل أمام الشاشات، يجب ضبط سطوع الشاشة ليكون في مستوى آمن ومريح للعين، والابتعاد بمسافة لا تقل عن 70 سم عن الشاشة، واتباع قاعدة 20-20-20 لإراحة العين بالنظر لمسافة 20 قدماً، لمدة 20 ثانية كل عشرين دقيقة أمام الشاشات.