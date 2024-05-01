هل تستخدم الشاشة لساعات طويلة؟.. "الصحة": 5 خطوات للحفاظ على صحة عينيك

نصحت وزارة الصحة مستخدمي الشاشات لفترات طويلة خلال العمل، بضرورة تطبيق عدد من الخطوات للحفاظ على صحة العين.
وقالت المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بالوزارة "عش بصحة"، لتجنُّب إرهاق العين من الجلوس الطويل أمام الشاشات، يجب ضبط سطوع الشاشة ليكون في مستوى آمن ومريح للعين، والابتعاد بمسافة لا تقل عن 70 سم عن الشاشة، واتباع قاعدة 20-20-20 لإراحة العين بالنظر لمسافة 20 قدماً، لمدة 20 ثانية كل عشرين دقيقة أمام الشاشات.
ونصحت بتكبير حجم النص في الجهاز لقراءة مريحة، واستخدام قطرات العين عند الحاجة إلى تجنُّب الجفاف.