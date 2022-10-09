دراسة: الإبقاء على قشور الباذنجان يزيد من محتوى الألياف المفيدة

وبرغم هذه الفوائد الطبية؛ إلا أن دراسات عديدة حذرت من براعم الباذنجان الخضراء التي تحتوي على مادة "السولانين" السامة، والتي تتسبب في: (القيء والإسهال، وآلام في المعدة، والصداع، وصعوبة التنفس)؛ الأمر الذي يجعل من الضروري التخلص منها، ولكن ماذا عن القشرة السوداء، هل هي ضارة؟