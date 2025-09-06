النمر يحذر: المورينجا ليست علاجًا للضغط أو السكري أو الكولسترول

وأوضح النمر أن الدراسات العلمية المتوفرة حول فوائد المورينجا ما تزال محدودة ومتواضعة، وتعتمد على أبحاث متباينة وغير محكمة، مشيرًا إلى أن هيئة الغذاء والدواء السعودية لم تُثبت حتى الآن أي فائدة علاجية لها.