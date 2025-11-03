دراسة تكشف فوائد الانتباه إلى المساحات الخضراء خلال رياضة المشي

أظهرت دراسة حديثة أن المشي في أحضان الطبيعة يعزز الصحة الجسدية والعقلية ويقلل من القلق، فيما قد يحقق المشي في المدن نتائج إيجابية مماثلة إذا أحسن الإنسان اختيار المسار.
وأوضحت الباحثة ويتني فليمينغ من جامعة بانغور أن المشي المنتظم يخفض خطر أمراض القلب والاكتئاب والسرطان، مضيفة أن الانتباه إلى المساحات الخضراء خلال المشي يخفف التوتر ويزيد المشاعر الإيجابية.
وأشار أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الباسك سيزار سان خوان إلى أن قضاء الوقت في مناطق حضرية ذات طابع تاريخي أو ثقافي يمنح شعوراً بالنشاط الذهني والراحة، مؤكداً أن المدن ليست بالضرورة مصدر ضغط كما كان يُعتقد.
وتؤكد الدراسة، وفق "ديلي ميل"، أن المهم ليس المكان فقط، بل طريقة التفاعل معه والانتباه لما يحيط بنا أثناء المشي.