علاج جديد ضدّ البدانة.. وفقدان الوزن وصل لـ 13% خلال فترة قصيرة

قد يحمل علاجٌ جديدٌ تجري دراسات حوله مجموعة “نوفو نورديسك” الدنماركية للصناعات الدوائية، فعّالية مضاعفة ضدّ البدانة مقارنة بعلاجيها الناجحين “أوزمبيك” و”ويغوفي”، بحسب نتائج مخبرية أولية أثارت ارتياحاً سريعاً في الأسواق المالية.
ومع الأميكريتين، وصل فقدان الوزن إلى 13% خلال ثلاثة أشهر، بحسب نتائج المرحلة الأولى من تجربة سريرية أجريت على 16 شخصاً وأعلنت عنها الشركة.
وكانت تجارب سابقة قد أظهرت فقداناً للوزن بنسبة 6% تقريباً خلال فترة مماثلة مع علاجَي “أوزمبيك” و”ويغوفي” اللذين تنتجهما “نوفو نورديسك”.
غير أن خبراءً أكّدوا أن ثمّة حاجة إلى مزيدٍ من الأبحاث لتقويم فعالية الأميكريتين وسلامته على المدى الطويل.
مع ذلك، أثار الإعلان شهية في سوق الأسهم، حيث ارتفع سعر أسهم “نوفو نورديسك”، المدرجة في بورصة كوبنهاغن، بأكثر من 8% الخميس.
وجعلت شعبية الجيل الجديد من علاجات مرض السكري، المستخدمة أيضاً لمكافحة البدانة، من “نوفو نورديسك” الشركة الأولى على صعيد رأس المال في أوروبا وقوة دفع أساسية للاقتصاد الدنماركي، ما تسبّب أيضاً في نقصٍ بالمخزونات.
على عكس أدوية أخرى على أساس مكوّن سيماغلوتيد الفاعل، بينها “أوزمبيك” أو “ويغوفي” أو “مونجارو” (من إنتاج “إيلاي ليلي”)، تعطى مادة الأميكريتين على شكل أقراص، وليس كحقنة أسبوعية.
مثل هذه الأدوية، يحاكي الأميكريتين الهرمون الذي تفرزه الأمعاء (جي ال بي-1، GLP-1، أي الببتيد الشبيه بالغلوغاكو 1)، الذي يحفّز إفراز الأنسولين ويوفر الشعور بالشبع.. ولكنه يحاكي أيضاً هرموناً آخر، وهو الأميلين.
وقال الباحث في جامعة تورنتو الكندية دانييل دراكر؛ لمجلة “نيو ساينتست”، “تبدو هذه المقاربة أكثر إثارة للاهتمام، استنادا إلى البيانات المحدودة المتوافرة لدينا”.
ولفت إلى أن هناك حاجة إلى مزيدٍ من البيانات، مشيراً إلى أن الأميكريتين لم يتم اختباره في تجربة تضمنت مقارنة مباشرة مع علاجات أخرى.