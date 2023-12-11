دعك من السائد و"فتش عن السكر".. طبيبة روسية: اللحوم ليست سبب انسداد الأوعية!

وتشير الأخصائية إلى أن الإدمان على تناول الأطعمة المحتوية على السكر ينعكس على المظهر الخارجي أيضاً، حيث بسبب غلوزة الكولاجين الناجمة عن الإفراط في تناول الأطعمة المحلاة يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد وفرط التصبغ والتورم.