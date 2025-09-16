دراسة أمريكية: ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب مع تقدم العمر

يعمل علماء الطب الحديث على دراسة الروابط بين العوارض الصحية والأمراض المزمنة للحفاظ على صحة الإنسان على المدى الطويل, ومن بين هذه المخاطر، ليس الكبار وحدهم مهددين بارتفاع ضغط الدم، بل الأطفال أيضًا، إذ كشفت دراسة أمريكية حديثة أن ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال قد ينذر بخطر الإصابة بأمراض القلب في مراحل لاحقة من العمر.