دراسة أمريكية: ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب مع تقدم العمر

يعمل علماء الطب الحديث على دراسة الروابط بين العوارض الصحية والأمراض المزمنة للحفاظ على صحة الإنسان على المدى الطويل, ومن بين هذه المخاطر، ليس الكبار وحدهم مهددين بارتفاع ضغط الدم، بل الأطفال أيضًا، إذ كشفت دراسة أمريكية حديثة أن ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال قد ينذر بخطر الإصابة بأمراض القلب في مراحل لاحقة من العمر.
وأكّدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Journal of American Medical Association) أن الأطفال الذين يشكون من ارتفاع ضغط الدم في سن السابعة تتزايد لديهم احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب في منتصف سن الخمسينيات.
وشملت الدراسة نحو 38 ألف طفل ولدوا خلال الفترة ما بين 1959م و1966م, وأصيبوا بمرض ارتفاع ضغط الدم وهم في السابعة من أعمارهم، وتمت متابعة حالتهم الصحية على مدار عقود ولدى بلوغ المشاركين في الدراسة سن 54 عامًا، توفي نحو 500 منهم بسبب مشكلات صحية تتعلق بأمراض القلب.
وأوضحت رئيسة فريق الدراسة من كلية طب جامعة (نورث ويسترن فاينبرج) الأمريكية في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أن ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال يزيد احتمالات الوفاة بنسبة تتراوح ما بين 40% و 50% خلال خمسة عقود من حياة الفرد.
وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن الأطفال الذين يرتفع ضغط الدم لديهم ولكنه يظل في الحدود الطبيعية سوف يتوفون أيضًا على الأرجح في سن مبكر بسبب مشكلات في القلب.