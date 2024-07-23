"الغذاء والدواء" تنصح بتناول الخضروات والفواكه لتجنب الجفاف: لا تستخدموا الصابون لغسلها

ومن الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تسهم في التقليل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب العنب، وكذلك الموز إذ يعدُّ مصدرًا غنيًا بفيتامين "ب 6"، والمغنيسيوم والبوتاسيوم الذين يؤدون دورًا في عملية التمثيل الغذائي، والإسهام في التقليل من الشعور بالتعب والإرهاق، والحفاظ على وظائف العضلات والأعصاب والقلب والكلى والتحكم بسكر الدم وتنظيم ضغط الدم، إضافةً إلى "السبانخ" الذي يعدّ مصدرًا غنيًا بفيتامين "ب 9" "الفوليت"، وفيتامين "ك"، و"هـ"، والكالسيوم واليود وغيرها من المعادن المهمة للجسم.