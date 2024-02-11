"شؤون الأسرة": يكشف عن أبرز وسائل الدعم والمساندة في حالات التنمر

وأوضح في إنفوجراف نشره اليوم، أن وسائل الدعم تتمثل في الخط الساخن للصحة 973، ورقم خدمات التنمية الاجتماعية 1919 مركز بلاغات العنف الأسري، وتطبيق "قريبون" للاستشارات النفسية النصية، وتطبيق "فامكير" للاستشارات النفسية والأسرية.