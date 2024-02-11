"شؤون الأسرة": يكشف عن أبرز وسائل الدعم والمساندة في حالات التنمر

كشف مجلس شؤون الأسرة عن أبرز وسائل الدعم والمساندة في حالات التنمر.
وحث المجلس على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن أي سلوكٍ عدائي، باعتباره يسرّع عملية احتواء الحدث والتعامل الآمن مع حالات التنمر.
وأوضح في إنفوجراف نشره اليوم، أن وسائل الدعم تتمثل في الخط الساخن للصحة 973، ورقم خدمات التنمية الاجتماعية 1919 مركز بلاغات العنف الأسري، وتطبيق "قريبون" للاستشارات النفسية النصية، وتطبيق "فامكير" للاستشارات النفسية والأسرية.
وأضاف أن هناك وسائل أخرى للدعم والمساندة تشمل مركز الأمان الأسري – خط مساندة الطفل 11611، ومركز تعزيز الصحة النفسية على هاتف الاستشارات 920033360، والرقم الموحد لبلاغات التحرش 911.