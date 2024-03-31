غذاؤك في رمضان 21.. "سعود الطبية": فوائد عظيمة للتمر وتناوله اقتداء بالسنة

وتعمر موائد إفطار الصائمين بحبات الرطب أو التمر في رمضان، وتكون هي الأساس في كثير من الأحيان؛ نظرًا لما للتمر من مكانة في القرآن والسنة، فهو غذاء ودواء، وأكله في مواضع معينة عبادة وتأسٍّ بالنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.