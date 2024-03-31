غذاؤك في رمضان 21.. "سعود الطبية": فوائد عظيمة للتمر وتناوله اقتداء بالسنة

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية أن للتمر فوائد عظيمة؛ حيث يحتوي على المعادن مثل البوتاسيوم والألياف والفيتامينات.
وأضافت المدينة في إنفوجراف نشرته اليوم: أن تناول التمر يعتبر اقتداء بالسنة النبوية الشريفة.
وكانت وزارة الصحة أكّدت في وقت سابق أن التمرة الواحدة بها من 20 إلى 70 سعرة حرارية؛ أي أنّ الثلاث تمرات يوجد بها من "60 إلى 210" سعرات حرارية.
وأكّد أن ثلاث تمرات في الإفطار تؤمّن لجسمك طاقة مناسبة، وبعض المغذيات الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين "ب"، والألياف التي تعمل على تحسين عملية الهضم.
وتعمر موائد إفطار الصائمين بحبات الرطب أو التمر في رمضان، وتكون هي الأساس في كثير من الأحيان؛ نظرًا لما للتمر من مكانة في القرآن والسنة، فهو غذاء ودواء، وأكله في مواضع معينة عبادة وتأسٍّ بالنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.