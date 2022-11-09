مستشارة أسرية: الأزواج الشكاؤون من زوجاتهم بالمجالس ليسوا كفؤًا للحياة الزوجية

حذرت المستشارة الأسرية المدربة المعتمدة "عبير السعد"، الأزواج من إفشاء الأسرار المنزلية في جلساتهم مع أصدقائهم أو غيرهم أيًا كان، مؤكدة أن هذا يجعل الزوجة تحتقره.
وتفصيلاً، قالت "السعد" إن الزوج الذي يفشي أسرار منزله ومشاكله مع زوجته لأصدقائه وغيرهم ليس بكفء للحياة الزوجية "ليس برجل"، حتى ولو من باب الدعابة وكيف وهو يحكي عما يدور من مشاكل بمنزله وعن زوجته من الأمور التي تسبب نقاشات بينهم لأنه من المفترض أن يكون هو السد المنيع لمنزله عن أي شيء من الخارج، والحافظ على أسرار بيته.
وأضافت : أن هذا الرجل يصبح غير صادق ولا يستطيع تصريف أمور منزله، ويصبح أضحوكة لمن يشتكي إليه، والمفترض الرجل هو السند والوتد الثابت لمنزله، كيف بمن يفشي أسرار منزله ومشاكله مع زوجته، ووصل الحال لدى بعض الأزواج أنهم يؤلفون مشاكل ويضعها في زوجته وهذا أيضًا موجود على الرغم ممن ينكره .
وذكرت المستشارة الأسرية قصة زوجة تفاجأت وهي تحمل شهادة دكتوراه وهو يسجل معلومات أفراد عائلته لاستبيان لمساعدة أحد زملائه يضعها على أنها شهادة متوسطة وهي تحمل الدكتوراه .