مستشارة أسرية: الأزواج الشكاؤون من زوجاتهم بالمجالس ليسوا كفؤًا للحياة الزوجية

وتفصيلاً، قالت "السعد" إن الزوج الذي يفشي أسرار منزله ومشاكله مع زوجته لأصدقائه وغيرهم ليس بكفء للحياة الزوجية "ليس برجل"، حتى ولو من باب الدعابة وكيف وهو يحكي عما يدور من مشاكل بمنزله وعن زوجته من الأمور التي تسبب نقاشات بينهم لأنه من المفترض أن يكون هو السد المنيع لمنزله عن أي شيء من الخارج، والحافظ على أسرار بيته.