حياتنا

"فرشاة أسنان طبيعية".. لا تتردد في تناول قطعة من هذه الفاكهة اللذيذة يوميًّا

"تُزيل أي جزيئات طعام زائدة أو لويحات سِنية من أسطح الأسنان وخط اللثة"