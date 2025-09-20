علماء يحددون ميكروبات فموية تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس ثلاث مرات

وأظهرت النتائج أن وجود ثلاث بكتيريا مرتبطة سابقًا بالتهابات اللثة زاد من احتمال الإصابة بسرطان البنكرياس أكثر من ثلاث مرات، في حين أشار التحليل للمرة الأولى إلى احتمال أن يكون لفطر "كانديدا"، الموجود طبيعيا في الجسم، دور في هذا المرض.