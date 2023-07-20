تناول الفطور قبل هذه الساعة يحميك من الإصابة بالسكري

وقامت الدراسة على استبيانٍ شارك فيه 100 ألف شخص، سجّلوا ما أكلوه وشربوه على مدار 24 ساعة في ثلاثة أيام غير متتالية، بالإضافة إلى توقيت تلك الوجبات، ومن ثم تم حساب متوسط السجلات الغذائية لأول عامين من المتابعة، وتقييم صحة كل شخص على مدار السنوات التالية (متوسط 7 سنوات).