منزلياً وفي 60 ثانية فقط.. تعرّف كيف تستطيع اكتشاف الإصابة بالسرطان مبكرًا

وإذا لاحظت أيًا من الأعراض الآتية، التي تظهر حديثًا، مع استمرارها لأكثر من 3 أسابيع، فتحدث إلى طبيبك العام، وهي: "قرحة فم مستمرة، أو بقع في الفم أو على الشفاه، والتهاب الحلق المستمر، وصعوبة البلع، وبحة أو تغير في الصوت، والسعال المستمر، وكتلة أو تورم في الرقبة، أو منطقة الفك أو الأنف أو الحلق (مع أو بدون ألم)، وألم الأذن".