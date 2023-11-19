"فيديو يثير المخاوف" وتوضيحان.. هل الاستحمام بماء بارد بدءاً بالرأس يسبّب الوفاة؟!

أثار مقطع فيديو متداول حالة من المخاوف لدى البعض؛ حيث ظهر من خلال الفيديو شخصٌ يتحدث عن خطورة الاستحمام بالماء البارد بدءاً من الرأس، مدعياً أن ذلك يتسبّب في نزيف بالدماغ ومن ثم الوفاة؛ لعدم تحمُّل الأوعية الدموية في الرأس ضغط الدم القوي نتيجة للمياه الباردة؛ وذلك قبل أن يخرج استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ نافياً تلك الادعاءات، مشيراً إلى أن الاستحمام بالماء البارد يعد نوعاً من الرياضة لمَن يستطيعه ويستمتع به.
وبيّن "النمر"؛ أن البدء بالرأس لا يسبّب النزيف ولا الوفيات المفاجئة، وهي إشاعة قديمة تتكرّر بين الفينة والأخرى.
وكانت جرّاحة العظام الأمريكية "شارون هام"؛ قد أكّدت أن "الاستحمام بالماء البارد يُعَد من أفضل الطرق للاستفادة من العلاج بالبرودة للرياضيين، خاصة بعد ممارسة الرياضة، حيث يمكن لأي شخصٍ يمارس التمارين الرياضية الاستفادة من هذه الفوائد".
وأوضحت "شارون"؛ أن الاستحمام بالماء البارد يُعد آمنًا، ولا يشكل أي خطرٍ على الأشخاص الأصحاء؛ لكن إذا كنت تُعاني الإصابة ببعض الحالات المرضية، فيجب استشارة الطبيب قبل الاستحمام بالماء البارد، وتشمل أبرز هذه الحالات؛ وفق "سكاي نيوز عربية": "حساسية البرد"، وهي رد فعل جلدي يحدث عند تعرُّض الجسم للبرد، و"مرضى القلب" كون تعرُّض مرضى القلب للماء البارد قد يزيد الضغط على القلب ليشكل بذلك خطراً على صحتهم، و"متلازمة رينود" هي حالة صحية تُسبب الخَدَر أو التنميل لأصابع اليدين والقدمين عند التعرض لدرجات الحرارة الباردة.
والاستحمام بالماء البارد يعني الاستحمام بالمياه التي تقل درجة حرارتها عن 15 درجة مئوية لمدة دقيقتين أو ثلاث، ولا يُعد طريقة علاج رئيسة لعلاج أي حالة مرضية؛ بل هو إجراء يساعد على التخفيف من شدة الأعراض المرضية؛ وذلك لأن الأبحاث حول العلاج بالتبريد لا تزال محدودة حتى هذا الوقت.
وهنا يمكن رصد بعض الفوائد المحتملة للاستحمام بالماء البارد وأبرزها: "محاربة نزلات البرد، والتخفيف من أعراض الاكتئاب، وتعزيز الدورة الدموية، وتحفيز عملية التمثيل الغذائي، وتخفيف الالتهاب وآلام العضلات، وتسكين الآلام الموضعية".