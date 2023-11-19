"فيديو يثير المخاوف" وتوضيحان.. هل الاستحمام بماء بارد بدءاً بالرأس يسبّب الوفاة؟!

أثار مقطع فيديو متداول حالة من المخاوف لدى البعض؛ حيث ظهر من خلال الفيديو شخصٌ يتحدث عن خطورة الاستحمام بالماء البارد بدءاً من الرأس، مدعياً أن ذلك يتسبّب في نزيف بالدماغ ومن ثم الوفاة؛ لعدم تحمُّل الأوعية الدموية في الرأس ضغط الدم القوي نتيجة للمياه الباردة؛ وذلك قبل أن يخرج استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ نافياً تلك الادعاءات، مشيراً إلى أن الاستحمام بالماء البارد يعد نوعاً من الرياضة لمَن يستطيعه ويستمتع به.