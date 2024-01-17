ابتعد عنها.. هنا قائمة بـ "عادات يومية تُضعف البصر"

وأضافت: علاوة على ذلك، هناك عادة سيئة أخرى يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الرؤية، وهي القراءة في وضعية الاستلقاء، وخاصة أمام الكمبيوتر؛ لأنه في هذه الحالة، يزداد خطر الإصابة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر. عند النظر إلى زاوية ما، تكون العين غير قادرة على الحفاظ على التركيز المناسب على النص، وتضطر باستمرار إلى الانتقال من نقطة إلى أخرى. وقد يؤدي هذا إلى إجهاد خطير للعينين وفي نهاية المطاف إلى ضعف الرؤية".