"متلازمة القلب المكسور".. حالة عاطفية يمكن أن تدمّر القلب وتؤدي للوفاة

ويشير الطبيب، وفق "روسيا اليوم"، إلى أن الخبراء وضعوا تسمية لهذه الحالة- متلازمة "القلب المنكسر" أو اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو. وينجم هذا المرض عن فورة عاطفية سلبية، تؤدي إلى توسع قمة البطين الأيسر في القلب.