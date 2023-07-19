دراسة لمبتعث سعودي: اللاعبون المتعرضون لاصطدام الكرة بالرأس مرارًا يواجهون خطر الخرف

أنهى المبتعث السعودي من جامعة الملك عبدالعزيز من كلية التأهيل الطبي بقسم العلاج الطبيعي، المبتعث أحمد بن علي ذالنون، في تخصص إصابات الملاعب؛ بجامعة نوتنجهام في بريطانيا؛ دراسة علمية بحثية في مجال علاج الإصابات الناجمة عن لعب كرة القدم؛ وتحديدًا الإصابات التي تتعلق بالرأس.
وتهدف الدراسة إلى تحديد العوامل المسببة لمشاكل الإدراك والخرف لدى اللاعبين نتيجة تكرار اصطدام الكرة بالرأس؛ حيث جرى نشر نتائج الدراسة في المجلة العلمية "JAMA Open Network"، وتمت مشاركة النتائج أيضًا على موقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الرسمي.
وتَضمنت الدراسة البحثية إجراء الدراسة على 459 لاعبًا محترفًا في الدوري الإنجليزي؛ بهدف تحديد ما إذا كانت الإصابات المتكررة في الرأس نتيجة اصطدام الكرة تزيد من خطر مشاكل الإدراك والخرف، وكانت النتائج صادمة وقد تُغَير اللعبة بشكل كبير.
ووفقًا للدراسة؛ فإن اللاعبين الذين تَعرضوا لاصطدام الكرة بالرأس بشكل متكرر خلال المباريات والتدريبات يعانون من زيادة في مشاكل الإدراك والخرف، وتشير النتائج إلى أن اللاعبين الذين يتعرضون لهذا النوع من الإصابات يواجهون خطرًا أكبر في تطور مشاكل الإدراك والخرف.
وأثرت نتائج هذه الدراسة على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويتوقع أن تتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أيضًا، وقد تكون هذه النتائج نقطة تَحول مهمة، قد تدفع الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إلى إجراء المزيد من الأبحاث، وتعديل قوانين اللعبة لحماية صحة اللاعبين؛ حيث يشكل هذا البحث خطوة مهمة نحو فهم أفضل للتأثيرات الصحية لكرة القدم، ويمكن أن يقود إلى تغييرات في كيفية اللعبة لحماية صحة اللاعبين في المستقبل.