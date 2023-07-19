دراسة لمبتعث سعودي: اللاعبون المتعرضون لاصطدام الكرة بالرأس مرارًا يواجهون خطر الخرف

وأثرت نتائج هذه الدراسة على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويتوقع أن تتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أيضًا، وقد تكون هذه النتائج نقطة تَحول مهمة، قد تدفع الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إلى إجراء المزيد من الأبحاث، وتعديل قوانين اللعبة لحماية صحة اللاعبين؛ حيث يشكل هذا البحث خطوة مهمة نحو فهم أفضل للتأثيرات الصحية لكرة القدم، ويمكن أن يقود إلى تغييرات في كيفية اللعبة لحماية صحة اللاعبين في المستقبل.