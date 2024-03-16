استشاري روماتيزم: الصوم يحفز جهاز مناعة الإنسان لإنتاج خلايا جديدة

وأردف: هناك بحث جديد عن الصيام تم نشره في الأول من مارس 2024 في مجلة نيتشر ميتابوليزم أكتشف فيه الباحثين أن الجسم يمر بتغيرات إيجابية كبيرة مع الصيام، إذ شمل البحث 12 متطوعًا، طلب منهم الامتناع عن تناول أي شيء عدا الماء أسبوعًا كاملًا، من أجل الكشف — لأول مرة — عن تأثير الصيام في الجسم على المستوى الجزيئي، ووجد الباحثون أن الصيام أدى إلى خفض مستوى البروتين SWAP70، المرتبط بالإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي؛ وهذا يفسّر التأثير الإيجابي للصيام في تخفيف آلام المفاصل، وبذلك يمكن لهذه النتائج أن تسهم في تفسير الفوائد الصحية المرتبطة بالصيام.