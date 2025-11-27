السبب الخفيّ يظهر أخيرًا.. دراسة: فحص الـ10 دقائق قد يُحدث ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم

يُقدِّم الفحص الجديد بديلاً أسرع وأكثر أمانًا ودقةً للإجراءات الجراحية القائمة على القسطرة، والتي لا تُقدِّمها إلا القليل من المستشفيات. فهو يُمكِّن الأطباء من تحديد ما إذا كانت غدة كظرية واحدة هي السبب - مما يجعل استئصال الغدة علاجًا فعالًا - أو ما إذا كانت الأدوية التي تُعيق إنتاج الألدوستيرون هي النهج الأمثل.