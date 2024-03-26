للتحكم في الشعور بالجوع والشبع.. دراسة: مفتاح القضاء على السمنة موجود في المخ

وتقول الباحثة لورا هيسلر من جامعة أبردين: "لقد حددنا مجموعة الخلايا داخل المخ التي يمكن توظيفها للحد من تناول الغذاء وخفض الوزن". ويرى الباحثون أن هذه الدراسة قد تفضي في نهاية المطاف إلى ابتكار أدوية للحد من الشعور بالجوع وبالتالي خفض الوزن، دون ظهور بعض الأعراض الجانبية التي تقترن بمثل هذه النوعية من الأدوية مثل الغثيان.