تحذير مُحمل بالخطر وخبر سار.. إليك معادلة "الكوليسترول" الجيّد والسيّئ!

وأضاف: "الإحصائيات المتعلّقة بالشباب، على وجه الخصوص، مثيرة للاهتمام؛ لأن من هم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر قد لا يدركون أن هذه الحالة تؤثر حتى عليهم، ولكن الخبر السار هو أنه في كثير من الحالات يمكن إعادة التوازن بين مستويات الكوليسترول من خلال تغيير نمط الحياة؛ مثل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة الرياضة".